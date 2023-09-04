Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Бутылочное горлышко" человечества, регистрация нейтрино на Большом адронном коллайдере, а также лечение гориллы от остеоартроза стволовыми клетками

Горилла Лизель Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В Будапештском зоопарке у гориллы Лизель обнаружили болезнь суставов. Ветеринары и врачи ввели ей в тазобедренный и коленный суставы суспензию мезенхимальных клеток — впервые такую процедуру провели нечеловеческому примату. Мезенхимальные стволовые клетки были выделены из кусочка жировой ткани молодой самки гориллы. Сотрудники зоопарка наблюдают за состоянием Лизель и планируют скоро огласить результаты такого лечения.

- В Турции впервые обнаружили останки человека древнеримского времени, у которого достоверно был искусственно деформированный череп. Он принадлежал женщине, жившей в III веке нашей эры в городе Юлиополис. Ученым удалось реконструировать ее внешность.

- Переходные миллисекундные пульсары, которые находятся в маломассивных рентгеновских двойных системах — объекты редкие, но важные для астрофизиков. И похоже, что ученые разгадали одну из загадок их поведения, построив модель процесса переключения пульсара между высоким и низким режимом аккреционной активности.

- Человечество находилось на грани исчезновения в течение 117 тысяч лет. Между 930 и 813 тысячами лет назад количество успешно размножавшихся людей сократилось приблизительно до 1280, хотя до этого события их численность составляла примерно 100 тысяч. Ученые заключили, что предки современных людей прошли через "бутылочное горлышко" в конце нижнего плейстоцена, что, возможно, связано с климатическими изменениями. По данным исследователей, в результате этого процесса и его последствий генетическое разнообразие человечества сократилось примерно на 66 процентов.

- Подросток пожаловался на одышку и боль в груди и шее. Эти симптомы появились во время тренировки по футболу, однако травм он на ней не получал. У него была астма, а за несколько недель до этого он переболел ковидом. Он спровоцировал надрыв легкого.

- Австралийские врачи обнаружили в мозге жительницы Нового Южного Уэльса личинку паразитического червя Ophidascaris robertsi, взрослые особи которого живут в пищеводе и желудке ковровых питонов. До этого пациентку больше года лечили от эозинофильной пневмонии. Однако установить ее причину удалось, когда женщина начала жаловаться на забывчивость и усиление депрессии, после чего медики сделали томографию мозга и биопсию. Как отмечается, это первый известный случай заражения человека O. robertsi. Скорее всего, женщина проглотила яйца паразита вместе с листьями съедобных растений, которые собирала на озере около дома.

- Год назад палеопатологи описали 115-сантиметрового средневекового карлика, останки которого нашли в Польше. Теперь ученые не только восстановили его внешний облик, но и выяснили объем эндокрана этого взрослого мужчины, жившего в IX–XI веках.

- На Большом адронном коллайдере второй раз увидели нейтрино ­— элементарные частицы, которые обладают крайне малой массой и слабо взаимодействует с веществом. Физики из эксперимента SND@LHC сообщили, что зарегистрировали эти частицы со статистической значимостью около семи стандартных отклонений.