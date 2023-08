Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Успешная посадка Индией аппарата на южном полюсе Луны, бетон на кофейной гуще, а также мыши с ГМ-клетками, которые послушали We Will Rock You и выработали инсулин

Фото: Julio Etchart/ullstein bild via Getty Images

- На минувшей неделе Индия стала четвертой страной, достигшей поверхности Луны. Спускаемый модуль с луноходом миссии "Чандраян-3" успешно сел в южной приполярной зоне Луны. Вот его первый снимок с поверхности Луны. А это – видео высадки на поверхность Луны спускаемого модуля с луноходом и "первые шаги" лунохода.

- В одном из американских зоопарков в конце июля родился детеныш жирафа без пятен: он окрашен в однотонный коричневый цвет. Сейчас юная самка остается под опекой матери и быстро растет, скоро ей подберут имя. Жирафы без пятен появляются в дикой природе очень редко, поэтому самка из зоопарка Брайтс, скорее всего, является единственным ныне живущим представителем своего вида с подобной окраской. Считается, что пятнистая расцветка позволяет жирафам сливаться с ландшафтом и охлаждаться в жаркую погоду.

- Даже мощное озонирование не способно очистить волокна ковра от никотина, но хотя бы избавляет от токсичных полициклических ароматических углеводородов. Вопрос изучили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли. В первую очередь озон реагировал не с никотином, а с волокнами ковров, поэтому не добирался до никотина в глубине этих волокон, и даже приводил к дополнительному краткосрочному выбросу в воздух аэрозольных частиц и альдегидов.

- Кофейная гуща оказалась полезным органическим отходом. Если ее просушить, а затем подвергнуть пиролизу при температуре 350 градусов, то полученный биоуголь можно добавить в бетон, и он станет прочнее почти на 30 процентов.

- Археологи впервые обнаружили дорогу, по которой перетаскивали суда на пути "из варяг в греки". Сухопутный участок длиной около 450 метров они нашли во время исследований Гнёздовского комплекса, расположенного в Смоленской области.

- Нелегкие две недели выдались у 30-летнего британца. Сначала ему сделали инъекцию лошадиных иммуноглобулинов - так лечат апластическую анемию. А инъекции спровоцировали сывороточную болезнь. После пятидневного курса лечения глюкокортикоидами симптомы у пациента прошли.

- Астрономы впервые отыскали в космосе третьего представителя карбоновых кислот – им стала угольная кислота. Она находится в холодном молекулярном облаке центральной зоны Млечного Пути.

- Швейцарские ученые снабдили клетки, которые умеют высвобождать инсулин, механорецепторами от бактерий. При достижении целевой громкости и частоты они начинали активно высвобождать инсулин. Клетки активировались в том случае, если звуковые волны непосредственно воздействовали на кожу над местом имплантации не менее 15 минут. Наиболее эффективно это происходило под песню We Will Rock You группы Queen, причем даже после вживления этих клеток мышам с диабетом. У мышей, которым вживили эти клетки, после прослушивания песни заметно снизился уровень глюкозы в крови. Эта композиция высвободила почти 70 процентов инсулина в течение пяти минут.

- Исследования белых медведей порой напоминают охоту. Зоологи гоняются за медведем на вертолете, стреляют в него дротиком со снотворным, а потом измеряют уснувшего зверя, берут у него генетический материал и снабжают GPS-передатчиком. Однако, возможно, скоро для изучения этих хищников специалистам будет хватать нескольких отпечатков их лап. Как выяснили американские зоологи, из следов белых медведей на снегу можно выделить достаточно ДНК, чтобы определить пол и индивидуальную принадлежность особи, которая их оставила.