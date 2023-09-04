Президент РФ отметил, что инициатива с участием Катара не является альтернативой зерновой сделке

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Россия не рассматривает инициативу с участием Катара в качестве альтернативы зерновой сделке, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Что касается зерна, если к нему вернуться, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке одного миллиона тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке", - сказал Путин в понедельник.

"Там есть же еще Украина, у которой есть свои интересы, мы это все прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет", - уточнил президент.

"Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны огромный вклад, это было бы с нашей стороны огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран. Это совершенно очевидные вещи", - сказал Путин.