Нигер и ЭКОВАС продолжают контакты

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Новый премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Ниамей и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) не прервали контакты, и что стороны имеют шансы в скором времени прийти к соглашению.

"Мы не прекратили контакты с ЭКОВАС, мы их продолжаем. У нас хорошие надежды на достижение соглашения в ближайшие дни", - приводят западные СМИ слова премьера.

В то же время он отметил, что власти Нигера ведут подготовку к отражению возможной иностранной интервенции в страну, и что они твердо намерены выстоять в случае войны.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента. При этом сообщество ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В ЭКОВАС также заявляли о готовности к любым вариантам решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы.

Тчиани в августе пообещал вернуть власть гражданским властям не позже, чем за три года. В свою очередь руководство Алжира выступило с инициативой о мирном урегулировании ситуации в Нигере, которая предусматривает переходный период к "конституционному порядку" в течение шести месяцев. Президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу предлагал девятимесячный период для возвращения власти гражданским в Нигере.