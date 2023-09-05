Что случилось этой ночью: вторник, 5 сентября

Новые атаки беспилотников на РФ, землетрясение в Тихом океане, Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших к утру:

- Минобороны пресекло несколько попыток ВСУ атаковать Москву беспилотниками. Они были сбиты в Подмосковье, Калужской и Тверской областях.

- В Тихом океане близ Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1. Очаг землетрясения находился на глубине 12 км.

- Россиян допустили к индивидуальным соревнованиям по водным видам спорта. При этом российским спортсменам запретят общаться со СМИ.

- В Брянской области пресечена попытка проникновения украинской ДРГ. Об этом сообщил губернатор области.

- В Испании три человека погибли из-за сильных ливней. Из-за стихии прервано железнодорожное сообщение между Мадридом и регионом Андалусия на юге страны.