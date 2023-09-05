Собянин сообщил об уничтожении пытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники, пытавшиеся осуществить атаку на Москву, уничтожены в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, пытавшиеся осуществить атаку на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на месте работают экстренные службы.