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Цена Brent подскочила выше $90 за баррель

Нефть резко подорожала после появления сообщений о планах Саудовской Аравии продлить ограничение добычи

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Цена нефти Brent поднялась выше отметки в $90 за баррель на торгах во вторник после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:35 по Москве во вторник составила $90,5 за баррель, что на $1,5 (1,69%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,81 (2,12%), до $87,36 за баррель.

Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

До появления этой информации Brent торговалась около $88,4 за баррель, WTI - у $85,3 за баррель.

Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской Аравии до конца текущего года ожидается на уровне 9 млн б/с, подчеркивается в сообщении. "Добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно с возможностью снижения или увеличении производства", - говорится в сообщении.

Это сокращение является дополнением к объявленному в апреле ограничению добычи на 500 тыс. б/с, которое продлится до конца 2024 года.

По словам собеседника госагентства королевства, эти шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Brent WTI Саудовская Аравия
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