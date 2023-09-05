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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

США в ночь на среду проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - США в ночь на среду проведут плановый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III без боезаряда, Вашингтон уведомил об этом Москву заранее, сообщил во вторник представитель Пентагона Пэт Райдер.

"Командование глобальных ударов ВВС США осуществит запуск межконтинентальной баллистической ракеты без боевого заряда Minuteman III. Он запланирован на период с 5 сентября 23:47 по местному времени (9:47 среды по московскому) до 6 сентября 5:47 по местному времени (15:47 среды по Москве)", - сказал Райдер на брифинге.

Он сообщил, что пуск МБР произведут с военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния). По его словам, речь идет о стандартных испытаниях, которые планировали за несколько лет.

Райдер уточнил, что США заранее уведомили Россию о планируемом пуске. "В соответствии со стандартными процедурами США (...) заблаговременно уведомили российское правительство в соответствии с двусторонними обязательствами", - сказал он.

Представитель Пентагона подчеркнул, что цель этого мероприятия - "продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания".

Minuteman III США Пентагон
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