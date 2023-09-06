Что случилось этой ночью: среда, 6 сентября
Сбитый дрон над Брянской областью, испытание межконтинентальной баллистической ракеты США, урегулирование отношений "Аэрофлота" и AerCap
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших к утру:
- Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны.
- США в ночь на среду проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пуск осуществят с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. США заранее уведомили Россию о запланированном испытании.
- "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем по 18 самолетам. Право собственности на воздушные суда и пять авиадвигателей перешло к ООО "Страховая компания "НСК", которое осуществило выплату согласованной суммы.
- Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. В Минобороны РФ назвали инцидент попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.
- Два человека погибли в результате ливней на черноморском побережье Болгарии. В районах наводнения пока нет электричества, также пострадали некоторые мосты.