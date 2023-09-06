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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Что случилось этой ночью: среда, 6 сентября

Сбитый дрон над Брянской областью, испытание межконтинентальной баллистической ракеты США, урегулирование отношений "Аэрофлота" и AerCap

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших к утру:

- Силы ПВО сбили украинский дрон над Брянской областью. Об этом сообщили в российском Минобороны.

- США в ночь на среду проведут испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Пуск осуществят с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии. США заранее уведомили Россию о запланированном испытании.

- "Аэрофлот" урегулировал отношения с ирландским лизингодателем по 18 самолетам. Право собственности на воздушные суда и пять авиадвигателей перешло к ООО "Страховая компания "НСК", которое осуществило выплату согласованной суммы.

- Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. В Минобороны РФ назвали инцидент попыткой киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

- Два человека погибли в результате ливней на черноморском побережье Болгарии. В районах наводнения пока нет электричества, также пострадали некоторые мосты.

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