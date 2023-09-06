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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:41

Не менее семи человек погибли в результате ливней в Болгарии, Турции и Греции

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Как минимум семь человек стали жертвами наводнений из-за ливней в Болгарии, Турции и Греции, сообщает в среду агентство Associated Press.

В частности, в Турции двое отдыхающих погибли в палаточном лагере в Кыркларели на северо-западе страны, еще четверых ищут.

В Стамбуле, как сообщало накануне вечером издание Daily Sabah, жертвами непогоды стали два человека. Осадки начались в северной части города и затем накрыли Арнавуткёй и Башакшехир. В районе Башакшехир, в частности, люди оказались заблокированы в местной библиотеке; по данным издания, всех безопасно вывели из здания.

В Греции, сообщает Associated Press, движение из-за ливней перекрывали в портовом городе Волос, в районе гор Пилион и на острове Скиатос. Известно об одном погибшем. Еще пять человек числятся пропавшими без вести после того, как их, предположительно, унесло потоками воды.

В Болгарии к вечеру вторника было известно о двоих погибших в результате наводнений на черноморском побережье.

Последствия наводнения в Стамбуле

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Болгария Турция Греция
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