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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:46

Два человека погибли в результате ливней на черноморском побережье Болгарии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате ливней, обрушившихся на черноморское побережье Болгарии, сообщает во вторник Болгарское радио.

По словам премьер-министра Николая Денкова, эти люди погибли из-за вызванных ливнями наводнений в районе населенного пункта Царево.

Он отметил, что "отдыхающих пришлось эвакуировать с побережья, но сейчас все туристы находятся в безопасности".

Денков отметил, что пока в пострадавших районах нет электричества, поскольку оно выключено из-за опасений ударов током в затопленных местах. "Как только воду откачают, энергоснабжение будет восстановлено", - сказал он.

Кроме того, вследствие наводнений пострадали некоторые мосты, в среду будет проведена оценка ситуации, по итогам которой власти сообщат, насколько безопасно этими мостами пользоваться.

Также есть затруднения на некоторых автотрассах в регионе.

Никакой опасности для местных водохранилищ эти наводнения не несут.

Денков в то же время призвал всех, кто находится в регионе воздержаться в ближайшие 48 часов от купаний, поскольку на море наблюдается большая волна, и избегать использовать воду для питья до того, как будут сделаны необходимые анализы. Он также обратился к туристам с просьбой не сеять панику.

Сильные ливни накрыли также части Греции и Турции.

Болгария
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