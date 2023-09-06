Наводнение не затронуло исторический центр Стамбула

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Наводнение не затронуло туристические районы Стамбула, поэтому отдыху российских туристов ничего не угрожает, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Как сообщает принимающий офис в Стамбуле, эпицентр наводнения приходится на пригороды, при этом исторический центр, в частности, район Фатих, где часто проживают туристы, наводнение не затронуло", - сказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", все трансферы и экскурсии по городу выполняются в плановом режиме.

Вечером 5 сентября в Стамбуле из-за сильных ливней началось мощное наводнение. Власти региона заранее предупредили местных жителей о непогоде, объявив желтый уровень опасности. В результате разбушевавшейся стихии несколько человек погибли, затоплены дороги, несколько станций метро, парализовано движение общественного транспорта.

Как сообщают турецкие СМИ, наибольший ущерб наводнение принесло районам Арнавуткей к северу от центра, Башакшехир и Кючукчекмедже.