Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Спикер парламента Армении не видит напряженности в отношениях с РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Отношения Армении с Россией не напряженные, Ереван ожидает от Москвы ответы на вопросы по взятым обязательствам, а существующая в регионе система безопасности не работает, что может быть восполнено другой системой, считает спикер парламента республики Ален Симонян.

"Ситуацию в отношениях с Россией я бы не назвал напряженной. Это ситуация, где есть вопросы и нет ответов. Вопросы следующие: готовится ли Россия выполнять свои обязательства, под которыми стоит подпись президента России, или нет", - сказал Симонян армянским СМИ в среду.

"Речь идет о беспрепятственной работе Лачинского коридора (связывает Армению с Нагорным Карабахом - ИФ). 120 тысяч наших соотечественников оказались там в статусе заложников, а в соответствии с заявлением (глав Армении, России и Азербайджана - ИФ) от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор шириной в пять километров должен быть под контролем российских войск. Вопрос - так ли это сегодня? Нет, не так", - продолжил Симонян.

По его словам, Армении интересно, будет ли Россия выполнять свои обязательства, "в состоянии ли она и, самое главное, желает ли?".

"Россия, которая должна была защитить карабахцев, сегодня держит их в блокаде. Своим бездействием Россия держит в блокаде Нагорный Карабах. Пусть будут честными, пусть скажут, что нет у них столько сил, чтобы решить проблему. Так что, не Армения ухудшает отношения с Россией. Россия сегодня просто выходит из нашего региона, пытается превратить наш регион в тему спекуляции с Турцией для продвижения собственных экономических интересов", - заявил Симонян.

Он отметил, что у Еревана одна цель - "мы хотим безопасности".

"У нас с Россией минимум два очень серьезных документа - армяно-российский договор (о дружбе, взаимопомощи - ИФ) и соглашение об ОДКБ. Будьте добры, выполняйте свои обязательства. Свято место пусто не бывает. Заполним, не важно кем. Главное, чтобы наши границы были защищены. Очевидно, что система безопасности, которая была в нашем регионе, не действует, работает. Каждый день гибнут люди", - сказал спикер парламента Армении.

Ален Симонян Армения Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Шульгина

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

В Кремле настороженно отнеслись к намерению Армении провести учения с США

Не менее семи человек погибли в результате ливней в Болгарии, Турции и Греции

Цены на нефть стабильны после подъема накануне до максимумов с ноября

Акулы потопили в Коралловом море катамаран кругосветной экспедиции РГО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });