Спикер парламента Армении не видит напряженности в отношениях с РФ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Отношения Армении с Россией не напряженные, Ереван ожидает от Москвы ответы на вопросы по взятым обязательствам, а существующая в регионе система безопасности не работает, что может быть восполнено другой системой, считает спикер парламента республики Ален Симонян.

"Ситуацию в отношениях с Россией я бы не назвал напряженной. Это ситуация, где есть вопросы и нет ответов. Вопросы следующие: готовится ли Россия выполнять свои обязательства, под которыми стоит подпись президента России, или нет", - сказал Симонян армянским СМИ в среду.

"Речь идет о беспрепятственной работе Лачинского коридора (связывает Армению с Нагорным Карабахом - ИФ). 120 тысяч наших соотечественников оказались там в статусе заложников, а в соответствии с заявлением (глав Армении, России и Азербайджана - ИФ) от 9 ноября 2020 года Лачинский коридор шириной в пять километров должен быть под контролем российских войск. Вопрос - так ли это сегодня? Нет, не так", - продолжил Симонян.

По его словам, Армении интересно, будет ли Россия выполнять свои обязательства, "в состоянии ли она и, самое главное, желает ли?".

"Россия, которая должна была защитить карабахцев, сегодня держит их в блокаде. Своим бездействием Россия держит в блокаде Нагорный Карабах. Пусть будут честными, пусть скажут, что нет у них столько сил, чтобы решить проблему. Так что, не Армения ухудшает отношения с Россией. Россия сегодня просто выходит из нашего региона, пытается превратить наш регион в тему спекуляции с Турцией для продвижения собственных экономических интересов", - заявил Симонян.

Он отметил, что у Еревана одна цель - "мы хотим безопасности".

"У нас с Россией минимум два очень серьезных документа - армяно-российский договор (о дружбе, взаимопомощи - ИФ) и соглашение об ОДКБ. Будьте добры, выполняйте свои обязательства. Свято место пусто не бывает. Заполним, не важно кем. Главное, чтобы наши границы были защищены. Очевидно, что система безопасности, которая была в нашем регионе, не действует, работает. Каждый день гибнут люди", - сказал спикер парламента Армении.