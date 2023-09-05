Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Армения отозвала Виктора Биягова с поста постоянного и полномочного представителя республики в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Основываясь на предложении премьер-министра (Никола Пашиняна - ИФ), в соответствии со статьями Конституции и законе о дипломатической службе, отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ", - говорится в указе президента страны Ваагна Хачатуряна, размещенном на президентском сайте.

Биягов был назначен постпредом Армении в ОДКБ в ноябре 2018 года.

Другими указами президента Биягов назначен послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.