МИД РФ вызвал посла Армении

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Посол Армении в Москве Вагаршак Арутюнян в вызван в МИД России, ему сделано жесткое представление и выражен протест в связи с рядом действий и высказываний армянского руководства, заявили в пятницу на Смоленской площади.

"Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что "на таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов", включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

"В этой связи в МИД России был вызван посол Армении в Москве B.В.Арутюнян, которому сделано жесткое представление. Кроме того, передана нота протеста, в которой указано на неприемлемость оскорбительных высказываний Председателя Национального Собрания Республики Армения А.Р.Симоняна от 6 сентября в адрес официального представителя МИД России, директора Департамента информации и печати М.В.Захаровой и российского внешнеполитического ведомства в целом", - сообщили на Смоленской площади.

В Москве исходят из того, что РФ и Армения остаются союзниками

При этом в МИД РФ подчеркнули, что "одновременно в Москве твердо исходят того, что Россия и Армения остаются союзниками, и все договоренности по развитию и укреплению партнерских отношений будут полностью выполнены на благо народов наших двух стран. Это, среди прочего, касается организации учений по линии ОДКБ и направления в дальнейшем в республику наблюдательной миссии Организации в целях содействия урегулированию между Арменией и Азербайджаном".

"Российская сторона будет и впредь прилагать в этих целях все необходимые усилия", - подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.