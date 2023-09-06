Сокращение добычи нефти Саудовской Аравией не остановит снижение цен на топливо в США

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Продление Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи нефти не повлияет на стремление США еще больше снизить цены на бензин, заявила в среду представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это не влияет на наши усилия. (...) Президент (США Джо Байден - ИФ) уже говорил, что в центре его экономической политики стоит задача снизить цены на бензин для американцев. (...) В период с прошлого лета по лето этого года мы снизили цены на $1,2", - заявила она на брифинге в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Она добавила, что администрация США продолжит прилагать усилия для дальнейшего снижения цен, ориентируясь на потребности рядовых американцев.

Накануне государственное агентство Саудовской Аравии сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны, что Эр-Рияд продлит сокращение добычи нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.

По словам собеседника госагентства, данные шаги призваны усилить меры предосторожности, предпринимаемые ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса на нефтяных рынках.

Россия также продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки до конца этого года (на 300 тыс. б/с), сообщил во вторник журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Из-за этого нефть эталонных марок подорожала до максимумов с ноября прошлого года, что может привести к росту цен на топливо в мире.