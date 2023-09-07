Байдену-младшему предъявят обвинение по делу о хранении оружия до конца сентября

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU -Специальный прокурор Дэвид Вайс намерен добиться предъявления обвинения сыну президента Джо Байдена - Хантеру по делу о хранении оружия к концу месяца, сообщают американские СМИ в четверг.

"Закон об ускоренном судебном разбирательстве требует, чтобы правительство добилось возвращения обвинительного заключения большому жюри до пятницы, 29 сентября 2023 года. Правительство намерено добиваться возвращения обвинительного заключения по этому делу до указанной даты", - говорится в заявлении канцелярии специального прокурора.

В свою очередь, адвокат Хантера Байдена Эбби Лоуэлл заявил, что прокурорам запрещено выдвигать дополнительные обвинения в соответствии с соглашением, ранее достигнутым обеими сторонами по делу об оружии. Он отметил, что предыдущая сделка "предотвращает предъявление каких-либо дополнительных обвинений мистеру Байдену, который соблюдал условия освобождения по этому соглашению в течение последних нескольких недель, включая регулярные визиты в службу пробации".

В дополнение к делу об оружии Вайс все еще взвешивает, стоит ли обвинять Хантера Байдена в налоговых преступлениях. В прошлом месяце он заявил, что "сейчас идет судебное разбирательство" по делу о налоговых правонарушениях и что он "может предъявить налоговые обвинения", возможно, в Калифорнии или Вашингтоне (округ Колумбия).

Как сообщалось, сделка с правосудием, которую готовился заключить сын Байдена, признав себя виновным по делу о налоговых преступлениях и незаконном хранении оружия, развалилась в зале суда.

По условиям объявленной еще в июне сделки Хантер должен был признать себя виновным по двум эпизодам уклонения от налогов в 2017 и 2018 годах, а также в незаконном хранении оружия, будучи наркозависимым. Однако судья отказалась ее подписать, а адвокатам Хантера было дано две недели на составление нового документа.