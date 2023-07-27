Хантер Байден не признал вину по делу о неуплате налогов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сын президента США Джо Байдена Хантер не признал вину по делу о налоговых преступлениях и незаконном владении оружием, сообщает CNN.

"Невиновен, ваша честь", - заявил он судье Мэриэллен Норейке в ходе слушания в американском городе Уилмингтон, штат Делавэр.

В свою очередь, суд сообщил, что на данном этапе рассмотрения дела не будет принимать во внимание сделку, заключенную ранее защитой со стороной обвинения, так как она содержит "нетипичные положения".

Согласно постановлению суда, у сторон есть 30 дней, чтобы представить дополнительные материалы, которые разъяснили бы правовые основания заключения соглашения.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден намерен пойти на сделку со следствием и в рамках нее признать вину в налоговых преступлениях в обмен на смягчение наказания. Отмечалось, что если судья примет эту сделку, то подсудимый, вероятно, избежит тюремного заключения. Также он заключил отдельную сделку со следствием, касающуюся обвинений в незаконном владении оружием.

В 2020 году американские СМИ сообщили, что назначенный еще экс-президентом США Дональдом Трампом прокурор Дэвид Вайс ведет расследование, связанное с налогами Хантера Байдена. Прокурор изучал множество финансовых вопросов, в том числе вопрос о том, нарушали ли он и его предполагаемые сообщники налоговые законы и законы об отмывании денег во время деловых операций с зарубежными партнерами, главным образом - с Китаем. Байден-младший подозревается также в даче ложных показаний в связи с покупкой оружия.

Министерство юстиции США в рамках ведущегося расследования финансовой деятельности Хантера Байдена запрашивало информацию, касающуюся, в том числе, его работы в украинской компании Burisma в то время, когда Джо Байден был вице-президентом США при президенте Бараке Обаме.

Джо Байден при этом выразил уверенность в том, что его сын не делал ничего незаконного.

Трамп неоднократно призывал выяснить, каким образом младший Байден в свое время получил должность члена правления в Burisma. Кроме того, Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.