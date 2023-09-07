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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Мэр Нью-Йорка заявил, что поток нелегалов может погубить город

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сильный наплыв нелегалов в Нью-Йорк может уничтожить город, поэтому необходимо больше усилий государства для решения миграционного кризиса, заявил мэр Эрик Адамс.

"Эта проблема разрушит Нью-Йорк. В город каждый месяц прибывают 10 тыс. мигрантов. Люди со всего мира решили собраться, перейти южную границу США и прибыть в Нью-Йорк", - приводит The Hill слова Адамса.

Он обратился к американским властям за большей поддержкой по сдерживанию потока нелегалов, а также подчеркнул, что для изменения ситуации "необходима реальная смена политики".

"Как мы заявляем каждый месяц, только больше поддержки от государства, федеральных партнеров, а также реальное изменение политического курса в Вашингтоне действительно помогут справиться с этим кризисом", - заявил мэр Нью-Йорка.

США Нью-Йорк Эрик Адамс
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