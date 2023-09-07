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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Пророссийский блогер Бадалян задержан в Армении по делу о незаконном обороте оружия

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пророссийский блогер и активист Мика Бадалян задержан следственными органами Армении по делу о незаконном обороте огнестрельного оружия, сообщил в соцсети пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

По его информации, в Сюниской области 6 и 7 сентября были задержаны семь человек, в том числе, Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян.

"Они задержаны на основе обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и переданного в Следственный комитет, в соответствии с ч.2 ст.335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов)", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, сформирована следственная группа, проводятся следственные и административные действия.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в телеграм-канале, что Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в городе Горис Сюникской области на юге Армении.

Он отметил, что за сутки до похищения Микаэл Бадалян принимал участие в его радиопрограмме, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". "Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире", - подчеркнул Примаков.

Ситуацию ранее прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Посольство России в Армении сообщило, что им известно о задержании пророссийского блогера и активиста Бадаляна и обозревателя агентства "Спутник Армения" Геворкяна.

"Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - говорится в заявлении посольства.

Армения Мика Бадалян Sputnik Ашот Геворкян
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