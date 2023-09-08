Пророссийского блогера Бадаляна освободили из-под стражи в Армении

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Пророссийский блогер и активист Мика Бадалян и обозреватель радио Sputnik Армения Ашот Геворкян освобождены из-под стражи, сообщил Следственный комитет Армении.

В пресс-службе СК республики заявили, что из семи задержанных по обвинению в незаконном обороте оружия трое, в том числе, Геворкян и Бадалян, освобождены, остальные арестованы.

Как сообщалось, в Сюникской области 6 и 7 сентября были задержаны семь человек, в том числе Бадалян и Геворкян.

"Они задержаны на основе обоснованного подозрения в совершении преступления в рамках уголовного дела, возбужденного Службой национальной безопасности и переданного в Следственный комитет, в соответствии с ч.2 ст.335 УК Армении (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и других материалов, устройств, предметов)", - отмечал пресс-секретарь СК Гор Абраамян.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в телеграм-канале, что Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в городе Горис Сюникской области на юге Армении.

Он отметил, что за сутки до похищения Бадалян принимал участие в его радиопрограмме, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". "Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире", - подчеркнул Примаков.

Ситуацию ранее прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Посольство России в Армении сообщило, что им известно о задержании пророссийского блогера и активиста Бадаляна и обозревателя агентства "Спутник Армения" Геворкяна.

"Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - говорится в заявлении российского посольства.