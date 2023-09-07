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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Глава Россотрудничества сообщил о похищении в Армении пророссийского блогера Бадаляна

По данным СМИ, блогер задержан следственными органами Армении

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен у гостиницы в городе Горис Сюникской области на юге Армении, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера 6 сентября. Я очень встревожен. Мика Бадалян уже арестовывался ранее и даже сидел в тюрьме, обвинения против него многие трактовали как именно политические", - написал Примаков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что за сутки до похищения Микаэл Бадалян принимал участие в его радиопрограмме, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику".

"Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире. Ожидаю, что компетентные органы республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", - отметил Примаков.

Со своей стороны радио Sputnik Армения сообщает, что Бадалян, а также обозреватель этого радио Ашот Геворкян вечером в среду были задержаны в Горисе, они находятся в Следственном комитете. "По данным Sputnik Армения, идут следственные процедуры, но что стало причиной для задержания - пока не сообщается", - пишет издание.

Ситуацию прокомментировала также официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги. Очевидно, силы, нацеленные на это, в последнее время активизировались", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

Армения Sputnik Евгений Примаков Россотрудничество Мика Бадалян
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