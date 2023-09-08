Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Литва передала Украине 4,5 млн боеприпасов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Литва в пятницу передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов, сообщило министерство обороны республики.

По го данным, военная помощь, переданная Литвой Украине до осени этого года, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, а также боеприпасы для гранатометов.

В миреЛитва утвердила план военной помощи Украине на 200 млн евроЧитать подробнее

В ближайшее время Украине также будут переданы пусковые установки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, антидроны, средства материально-технического обеспечения и другое вспомогательное оборудование.

В Минобороны отметили, что помимо передачи военной техники, Литва активно обучает украинских солдат, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь, консультирует экспертов.

Помощь Литвы Украине с конца февраля 2022 года достигла 0,5 млрд евро и будет продолжена, отметили в министерстве. На 2024-2026 годы предусмотрен пакет военной помощи в размере 200 млн евро. Общий объем помощи Литвы Украине составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% валового внутреннего продукта страны, половина этой суммы - военная помощь.

Литва Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Индии анализируют варианты действий в случае войны за Тайвань

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 8 сентября

Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии

СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии

Швеция ожидает, что парламент Турции осенью одобрит ее заявку на членство в НАТО

Швеция ожидает, что парламент Турции осенью одобрит ее заявку на членство в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });