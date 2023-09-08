Литва передала Украине 4,5 млн боеприпасов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Литва в пятницу передала Украине 4,5 млн единиц боеприпасов, сообщило министерство обороны республики.

По го данным, военная помощь, переданная Литвой Украине до осени этого года, включает вертолеты Ми-8, зенитные установки L-70 с боеприпасами, бронетранспортеры M113, миллионы патронов, а также боеприпасы для гранатометов.

В ближайшее время Украине также будут переданы пусковые установки передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS, антидроны, средства материально-технического обеспечения и другое вспомогательное оборудование.

В Минобороны отметили, что помимо передачи военной техники, Литва активно обучает украинских солдат, оказывает медицинскую и реабилитационную помощь, консультирует экспертов.

Помощь Литвы Украине с конца февраля 2022 года достигла 0,5 млрд евро и будет продолжена, отметили в министерстве. На 2024-2026 годы предусмотрен пакет военной помощи в размере 200 млн евро. Общий объем помощи Литвы Украине составляет более 1 млрд евро, или более 1,2% валового внутреннего продукта страны, половина этой суммы - военная помощь.