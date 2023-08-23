Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Литва утвердила план военной помощи Украине на 200 млн евро

В сентябре ожидается поступление на Украину ракетных комплексов NASAMS

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Литва утвердила долгосрочный план военной помощи Украине на сумму порядка 200 млн евро, заявил в среду президент республики Гитанас Науседа.

Находящийся с визитом на Украине Науседа обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским военную помощь и евроатлантическую интеграцию Украины.

Как сообщили в офисе президента, на встрече Науседа отметил, что Литва продолжит предоставлять военную помощь. "Литва и впредь будет помогать Украине оружием и боеприпасами, обучением и финансовой помощью (...)", - сказал он.

Ожидается также, что уже в сентябре в Украину поступит поставленная Литвой военная техника - передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS.

Кроме того, в ходе встречи президент Литвы отметил, что решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе, должны ускорить процесс сближения НАТО и Украины.

Науседа также обсудил с Зеленским процесс вступления Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Литва будет поддерживать страну на пути к интеграции в ЕС.

"Никто не сомневается в том, что Украина - это Европа. Будущее Украины - в Европейском союзе. (...) Литва готова помочь Украине как на пути реформ, так и на пути дальнейшей евроинтеграции", - сказал Науседа.

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля.

Гитанас Науседа Евросоюз Литва НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 сел на поверхность Луны

Посадочный модуль индийской станции Chandrayaan-3 сел на поверхность Луны

Жара во Франции второй день подряд бьет рекорд

В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр "Весна"

В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр "Весна"

Что случилось этой ночью: среда, 23 августа

Си Цзиньпин призвал к формированию новой концепции всеобщей безопасности

Си Цзиньпин призвал к формированию новой концепции всеобщей безопасности

Китай и ЮАР выступили за урегулирование кризиса на Украине путем переговоров

Байдену грозит расследование в палате представителей США, чреватое импичментом

Байдену грозит расследование в палате представителей США, чреватое импичментом

Аномальная жара угрожает 143 млн американцев

Аномальная жара угрожает 143 млн американцев

Российская авиация нанесла удар по пункту управления боевиков в Сирии

В Греции из-за природных пожаров погибли 28 человек

В Греции из-за природных пожаров погибли 28 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });