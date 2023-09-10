Американская ракета стартовала на орбиту с разведывательным спутником NROL-107

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Американская ракета Atlas V в воскресенье стартовала на орбиту с секретным спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск двухступенчатой ракеты с разведывательным спутником был осуществлен с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 08:47 по времени Восточного побережья США (в 15:47 по Москве).

Спутник массой до девяти тонн будет размещен на геосинхронной орбите высотой более 41 тыс. км. Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на разведке космической обстановки, позволит обнаруживать и отслеживать объекты на орбите Земли.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.