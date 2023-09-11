Армяно-американские совместные военные учения начнутся в Армении 11 сентября

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)" будут проведены в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар", сообщает министерство обороны Армении.

"Цель учений - повышение уровня взаимодействия подразделения, участвующего в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в управленческой и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам "Концепции оперативного потенциала" программы НАТО "Партнерство во имя мира", - говорится в сообщении.

Учения предполагают операции по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач.

По данным командования армии США в Европе и Африке, в учениях примут участие 85 американских и 175 армянских военных. В частности, будут задействованы военнослужащие первой бригады 101-ой воздушно-десантной дивизии армии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении действует партнерская программа с 2003 года.

В январе 2023 года Армения отказалась от проведения учений ОДКБ на своей территории. Проведение мероприятия назвал "нецелесообразным" премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Между тем, глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил, что решение о проведении военных учений является результатом углубляющихся отношений Еревана и Вашингтона.

"Решение о проведении учений с США - это суверенное решение Армении. Я понимаю, что различные стороны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство. Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений", - сказал Ханданян.

8 сентября в МИД России был вызван посол Армении Вагаршак Арутюнян, ему сделано жесткое представление и выражен протест в связи с рядом действий и высказываний армянского руководства.

"Отфиксировали появление в последнее время в официальных кругах и политической элите Республики Армения определенных сомнений в целесообразности союзнических связей в рамках ОДКБ и с Россией на двусторонней основе, а также в реализуемости комплекса трехсторонних договоренностей Москвы, Еревана и Баку 2020-2022 гг. о путях нормализации армяно-азербайджанских отношений", - заявили в МИД.

В ведомстве отметили, что "на таком фоне руководством Армении в последние дни предпринята серия недружественных шагов", включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил 10 сентября, что в Москве сожалеют в связи с намерением Еревана провести совместные военные учения с США.

"Ничего хорошего в том, что агрессивная страна НАТО пытается проникнуть в Закавказье, мы не видим. Я не думаю, что это для кого-то хорошо, в том числе для самой Армении", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

Как подчеркнул министр, "где бы ни появлялись американцы - а у них, вы знаете, сотни баз по всему миру - нигде это до добра не доводит". "Действия армянского руководства у нас вызывают сожаление", - отметил Лавров.

Кроме того, по его словам, договоренность о совместных армяно-американских учениях "выглядит тем более странно, что вот уже два года Армения отказывается участвовать в учениях ОДКБ".

"Я очень надеюсь, что все те союзнические обязательства, которые между нами существуют, и мы их ценим, что они все-таки возымеют действие и возобладают во внешней политики Армении", - сказал глава российского МИД.