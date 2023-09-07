Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Решение о проведении на территории Армении армяно-американских военных учений является результатом углубляющихся отношений Еревана и Вашингтона, заявил глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян.

"Решение о проведении учений с США - это суверенное решение Армении. Я понимаю, что различные стороны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство. Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений", - сказал Ханданян журналистам в четверг.

По его словам, Армения стремится улучшить отношения с США во всех сферах.

Ханданян отметил, что учения направлены на улучшение армяно-американского взаимодействия в международных миротворческих миссиях.

Как сообщалось, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября. "В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.