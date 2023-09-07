Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Решение о проведении на территории Армении армяно-американских военных учений является результатом углубляющихся отношений Еревана и Вашингтона, заявил глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян.

"Решение о проведении учений с США - это суверенное решение Армении. Я понимаю, что различные стороны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство. Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений", - сказал Ханданян журналистам в четверг.

По его словам, Армения стремится улучшить отношения с США во всех сферах.

Ханданян отметил, что учения направлены на улучшение армяно-американского взаимодействия в международных миротворческих миссиях.

Как сообщалось, армяно-американские совместные военные учения пройдут на территории Армении с 11 сентября. "В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях c 11 по 20 сентября в Армении на базе учебного центра миротворческой бригады Минобороны Армении "Зар" пройдут совместные армяно-американские военные учения "Партнер Орел-2023" (EAGLE PARTNER 2023)", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Армения США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

В "Молдовагазе" выразили недоумение из-за итогов аудита долга перед "Газпромом"

В "Молдовагазе" выразили недоумение из-за итогов аудита долга перед "Газпромом"

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Турция, Греция и Болгария борются с последствиями наводнений

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 сентября

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });