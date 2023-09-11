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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Киев

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок нанесла неожиданный визит в Киев в знак поддержки усилий Украины по вступлению в Евросоюз, сообщают западные СМИ со ссылкой на МИД ФРГ.

Берлин "вновь заявляет о решительной поддержке Украины на ее пути в ЕС", говорится в коммюнике, опубликованном по прибытии министра в Киев.

Бербок отметила, что Украина "достигла прогресса" в некоторых областях, в частности в сфере судебной реформы, однако добавила, что стране "предстоит путь" в борьбе с коррупцией.

Министр пообещала, что Германия продолжит поддерживать Украину.

Это четвертая поездка Бербок на Украину с февраля 2022 года.

Анналена Бербок Германия Евросоюз Киев МИД Украина
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