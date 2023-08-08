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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В ЕС заявили, что не располагают средствами для гарантий безопасности Украины

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вопрос международных гарантий безопасности Украины выходит за рамки компетенции Евросоюза, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз поддерживает Украину по ряду направлений, но гарантии безопасности - это не по его части. Мы не являемся организацией, обеспечивающей безопасность. То есть дискуссии о гарантиях безопасности - это дискуссии для НАТО и для отдельно взятых стран, а не для Европейского союза как организации", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос, участвует ли ЕС в дискуссиях по долгосрочным гарантиям безопасности Украине, упомянутым в коммюнике G7. Представителю Борреля также указали на то, что в заключениях июньского Европейского совета говорилось о готовности Евросоюза вместе со своими международными партнерами содействовать таким гарантиям безопасности.

Стано отметил, что ЕС оказывает военную помощь Украине, финансируя поставки вооружений Киеву. "Таково наше участие в данной области. Но что касается гарантий безопасности, мы можем их поддерживать, но Европейский союз не является гарантом безопасности, потому что это дело государств-членов, имеющих средства обеспечить такие гарантии безопасности", - объяснил пресс-секретарь.

По его словам, так следует толковать заключения июньского саммита ЕС относительно гарантий безопасности.

Европейский союз G7 НАТО
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