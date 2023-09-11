Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Первые глубоководные рыбы в раннем мелу, робогусеницы для поиска неисправностей авиадвигателей, а также рост заболеваемости онкологическими заболеваниями у людей моложе 50 лет

Фото: Reinhard Dirscherl/ullstein bild via Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Рыбы начали колонизировать глубоководную зону океана в раннем мелу, более 120 млн лет назад. Это значительно раньше предыдущих оценок. К такому выводу пришли палеонтологи, изучив окаменевший участок морского дна с абиссальной равнины океана Тетис. По мнению исследователей, следы на каменной плите создали придонные рыбы, искавшие беспозвоночных. Как отмечается, позвоночным понадобилось целых 400 млн лет, чтобы заселить глубоководные экосистемы.

- Археологи и антропологи из Китая и США нашли масштабное свидетельство охоты за головами в доисторической Азии. Во время раскопок поселения, которое существовало в Северо-Восточном Китае около 4100–4500 лет назад, обнаружены погребения, содержащие останки 41 обезглавленного тела. Все скелеты принадлежали женщинам и детям. Еще в одной могильной яме находились четыре черепа взрослых мужчин, которые, вероятно, попали на территорию поселения в виде трофеев поверженных врагов.

- Аксионы ищут на Земле и в космосе, но пока тщетно. Названные в честь стирального порошка гипотетические частицы остаются одними из главных кандидатов на темную материю, и их активно ищут как по астрофизическим данным, так и в наземных экспериментах. Однако вместо этого можно заставить материалы вести себя так, будто в них живут эти частицы. Недавно команда физиков из России и США предложила использовать для этого метаматериалы.

- Ученые подсчитали, что за 30 лет люди моложе 50 лет стали чаще болеть онкологическими заболеваниями. Наиболее частыми и опасными оказались опухоли молочной железы, органов дыхания, желудка и колоректальный рак.

- Немецкие исследователи определили причинно-следственные связи между синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и нервной анорексией, большим депрессивным расстройством, поcттравматическим стрессовым расстройством и суицидальными попытками. В силу этого в клинической практике необходим мониторинг пациентов с СДВГ на признаки этих заболеваний, чтобы при необходимости своевременно принять меры их профилактики, считают ученые.

- Палеогенетики отсеквенировали ДНК 38 человек, проживавших на территории современной Венгрии в V веке нашей эры, и обнаружили, что у пары человек гуннского периода были азиатские корни.

- Эволюция создала множество разнообразных способов защититься от хищников с помощью покровительственной окраски и мимикрии. В дикой природе десятки видов животных научились спасаться от хищников, притворяясь кучкой экскрементов. А иногда помет имитируют и растения, уже с другими целями. Например, чтобы не стать жертвой хищников, юные квакши Litoria naispela обзаводятся беловато-коричневой окраской, которая делает их похожими на птичью кучку. А растение Ceratocaryum argenteum, южноафриканский представитель семейства рестиевых, научилось производить семена, которые формой, размером и цветом удивительно похожи на шарики помета местных антилоп. N+1 разбирался, как им всем это удается.

- Для того, чтобы обследовать внутреннее состояние авиадвигателей без их демонтажа, инженеры из исследовательского отдела General Electric разработали небольшого мягкого робота Sensiworm, который может ползать по поверхности деталей внутри двигателя в поисках неисправностей. Пока что робот представляет собой скорее продвинутый вариант видеоэндоскопа, но в будущем инженеры обещают, что его возможности возрастут и он сможет даже выполнять мелкий ремонт.