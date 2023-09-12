Парламент Армении ратифицировал протокол о полной отмене смертной казни

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал протокол к Конвенции о защите прав человека, предусматривающий полную отмену смертной казни.

"Протокол 13 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни касается любых обстоятельств. Смертная казнь полностью отменяется, никто не может быть приговорен к смертной казни", - говорится в решении парламента.

Отмечается, что данный шаг будет расцениваться как положительный прогресс в защите прав человека в Армении и усилит позиции государства в качестве страны, выполняющей международные обязательства.

Протокол подписан всеми странами Совета Европы. До сих пор он не был ратифицирован лишь в Армении и Азербайджане.