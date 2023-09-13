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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Пашинян заявил, что ориентируется на заявления Путина о двусторонних отношениях

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внимательно следит за заявлениями президента России Владимира Путина в контексте отношений двух стран.

Так он ответил на просьбу оппозиционного депутата прокомментировать слова представителя российского МИД Марии Захаровой о недружественных шагах Еревана.

"В контексте отношений Армении и России я ориентируюсь на заявления моего российского коллеги (президент России Владимир Путин - ИФ). Внимательно не слежу (за другими заявлениями - ИФ). Я внимательно слежу за заявлениями президента России, который сказал, что в отношениях с Арменией и со мной проблем нет", - ответил Пашинян.

По его словам, с момента блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, который связывает Армению с Нагорным Карабахом, он провел "семь-восемь телефонных разговоров" с президентом России.

"Президент России получает от меня всю необходимую информацию, я передал также в письменном виде. В Нагорном Карабахе есть миротворческий контингент России, от которого Россия также получает информацию с первых рук", - сказал Пашинян.

Кроме того, он заявил депутатам, что Армения полностью ратифицирует Римский статут МУС.

8 сентября армянского посла в Москве Вагаршака Арутюняна вызывали на Смоленскую площадь, где ему выразили протест в связи с рядом недружественных шагов армянского руководства. Там упомянули высказанные Ереваном сомнения в целесообразности связей с Россией в рамках ОДКБ, запуск процесса ратификации Римского статута МУС парламентом Армении, поездку в Киев супруги премьер-министра Анны Акопян, проведение на армянской территории военных учений с участием США.

Азербайджан Владимир Путин МИД Никол Пашинян МУС ОДКБ Армения
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