Литва будет конфисковывать въезжающие в страну российские автомобили

Санкции будут распространяться как на автомобили с российской регистрацией, так и на автомобили с номерами РФ

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что въезжающие в страну российские автомобили должны конфисковываться таможенными органами в соответствии с последней интерпретацией Европейской комиссии о применяемых в отношении РФ санкциях.

"Да, те автомобили, которые зарегистрированы в России, должны быть конфискованы, если они въезжают в Литву, и этот контроль будет обеспечен таможенными органами, потому что это их функция, это работа и ответственность таможенных органов", - сказала Билотайте журналистам во вторник.

Вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене сообщила агентству BNS, что санкции будут распространяться как на автомобили с российской регистрацией, так и на автомобили с российскими номерами.

"Разъяснение Комиссии, сделанное в прошлую пятницу, касается именно автомобилей: в настоящее время автомобили, зарегистрированные в России или имеющие российские регистрационные знаки, не могут въехать в Евросоюз из-за санкций", - сказала Нелюпшене во вторник.

Она добавила, что эти санкции распространяются на всех граждан ЕС, а не только на российских.

Однако, по словам Нелюпшене, санкции не распространяются на тех, кто едет транзитом через Калининград, но у них должна быть транзитная виза или другой документ, подтверждающий, что автомобиль едет транзитом через Калининград.

Она отметила, что, поскольку Еврокомиссия выпустила это разъяснение в прошлую пятницу, оно должно применяться немедленно. "Комиссия сказала, что мы не можем ввозить такие вещи, даже для временного использования. Это достаточно жесткая трактовка со стороны комиссии", - сказала вице- министр.