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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:35

Финляндия не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами

Финляндия не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами
Фото: АР/ТАСС

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Финляндия не стала исполнять рекомендацию Европейской комиссии, которая запрещает въезжать в страну на зарегистрированных в РФ автомобилях, сообщила во вторник финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на МИД страны.

"Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию", - приводит Yle слова руководителя отдела по санкциям МИД Пии Сариваары.

"Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно", - отметила она.

Европейская комиссия в прошлую пятницу опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами. Однако накануне в Таможенной службе Финляндии сообщили, что речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. При этом решение о том, как трактовать документ, должны были принять МИД и таможня.

Европейская комиссия Финляндия ЕС
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