Сбор зерна в России к 1 сентября был на 12,4% ниже прошлогоднего

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - По статистике Росстата, к 1 сентября 2023 года хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) собрали 99,97 млн тонн зерна (в первоначально оприходованном весе), что на 12,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года (114,1 млн тонн).

Зерновые культуры были обмолочены с 61,4% посевных площадей (с 66,5% в прошлом году).

Подсолнечника собрано 3,7 млн тонн, что на 9,8% больше прошлогоднего (3,4 млн тонн). Он убран с 1,7% посевных площадей (с 1,6% в прошлом году).

Сахарная свекла выкопана с 7,6% площадей (5,9% год назад), накопано 3,8 млн тонн, что на 36,5% больше, чем год назад (2,8 млн тонн).

Картофель убран с 36,5% площадей (34,9%), накопано 5,5 млн тонн, что на 4,5% больше прошлогоднего (5,3 млн тонн). Сбор овощей увеличился на 1,7%, до 5,6 млн тонн с 5,5 млн тонн год назад. Они убраны с 47,3% площадей (48%).

Эти показатели не учитывают данные по новым территориям России.

Ранее Минсельхоз сообщал, что на 6 сентября было собрано 112 млн тонн зерна. Ведомство оперирует данными региональных органов управления АПК.