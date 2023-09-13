Вьетнамский автопроизводитель VinFast инвестирует $1,2 млрд в Индонезию в долгосрочной перспективе

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнамский производитель электромобилей VinFast Auto Ltd. планирует инвестировать $1,2 млрд в Индонезию в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в сообщении компании, направленном в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ожидается, что завод годовой мощностью 30-50 тыс. машин в этой стране начнет работу в 2026 году. При этом компания уже в следующем году планирует начать поставки в Индонезию моделей VF e34 и VF 5.

В целом VinFast намерена выйти на рынки семи стран Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки. В июле компания начала строительство завода в США, который откроется в 2025 году и будет производить около 150 тыс. машин в год.

VinFast в августе получила листинг на Nasdaq путем слияния со SPAC-компанией Black Spade Acquisition Co. Основными акционерами автопроизводителя являются Vietnam Investment Group и Asian Start Trading & Investment Ltd.

По данным на конец июня, VinFast поставила 18,7 тыс. электромобилей за все время своего существования. Основная часть продаж пришлась на Вьетнам, в том числе 7,1 тыс. машин купили таксомоторные компании.

Котировки акций автопроизводителя по итогам торгов во вторник выросли на 3,9%.