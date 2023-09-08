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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Капитализация вьетнамского автопроизводителя VinFast рухнула на $140 млрд за 2 недели

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вьетнамский производитель электромобилей VinFast Auto Ltd. потерял более $140 млрд рыночной стоимости менее чем за две недели, пишет MarketWatch.

Компания разместила свои акции в США в прошлом месяце, получив оценку стоимости в $23 млрд.

Бумаги взлетели в первые дни торгов, и 25 августа капитализация достигла $231,3 млрд, превзойдя совокупную рыночную стоимость Ford Motor и General Motors, двух крупнейших американских автопроизводителей, более чем в два раза.

Однако затем акции развернулись в сторону снижения и падали последние шесть сессий подряд. В четверг котировки акций VinFast рухнули на 26,6%, а капитализация компании опустилась до $85 млрд, по данным FactSet.

VinFast поставила 19 тыс. электромобилей за все время своего существования. При этом в июле компания анонсировала начало строительства завода в США, который откроется в 2025 году и будет производить около 150 тыс. машин в год.

VinFast
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