Вьетнамский производитель электрокаров VinFast начнет строить завод в США в конце июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вьетнамский производитель электромобилей VinFast сообщил, что начнет строительство завода в США 28 июля.

Ожидается, что производство в Северной Каролине начнется в 2025 году и поначалу составит 150 тысяч машин в год. На территории предприятия разместят производственные и сборочные площадки, а также инфраструктуру для поставщиков.

Первоначальные инвестиции в проект составят $2 млрд, заявила глава VinFast Ле Тхи Тху Тхюи, добавив, что завод станет основным поставщиком автомобилей компании на североамериканский рынок.

Власти США ожидают, что строительство предприятия позволит создать 7 тысяч дополнительных рабочих мест.

Ранее VinFast подала заявку на листинг в США во второй половине года путем слияния со SPAC-компанией Black Spade Acquisition Co. В результате сделки вьетнамский автопроизводитель может быть оценен в $23 млрд, отмечает The Wall Street Journal. Действующие акционеры VinFast будут владеть 99% ценных бумаг компании.