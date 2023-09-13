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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Казахстан понизил прогноз добычи нефти на 2023 г. из-за последствий энергоаварии

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан скорректировал прогноз добычи нефти на 2023 год в сторону снижения, до 89 млн тонн, из-за последствий энергоаварии на западе республики, сообщили "Интерфаксу" в Минэнерго страны.

"По причине ограничения подачи электричества Мангистауской области, в том числе на объекты нефтедобывающих предприятий, как следствие, было снижение производств нефти. В связи с этим прогноз добычи нефти ожидается на уровне 89 млн тонн", - заявили в министерстве.

Ранее прогноз на текущий год был заложен на уровне 90,5 млн тонн нефти. Таким образом, он снижен на 1,7%.

Казахстан нефть
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