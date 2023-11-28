Минэнерго Казахстана не изменит прогноз по годовой добыче из-за нынешнего спада

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сокращение добычи в Казахстане из-за приостановки погрузки нефти Каспийским трубопроводным консорциумом не повлияет на прогноз добычи по итогам 2023 года, рассчитывают в Министерстве энергетики республики.

По данным Минэнерго, по трем крупным компаниям при средней добыче 172 тысячи тонн/сутки добыча 28 ноября снизится до 106 тысяч тонн/сутки (на 30-40%), с 29 ноября до 76 тысяч тонн/сутки (56%).

"В целом исполнение плана добычи (на 2023 год - ИФ) прогнозируется в объеме 90 099 000 тонн", - сообщило Минэнерго.

Как сообщалось, Казахстан планирует добыть 89 млн тонн нефти в 2023 году.

В Минэнерго ранее во вторник проинформировали, что добыча нефти на крупнейших месторождениях Казахстана упала на 56%. Крупнейшие нефтегазовые месторождения в Казахстане - Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Ожидается, что они продолжат сокращать добычу до 3 декабря.

Каспийский трубопроводный консорциум 27 ноября приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями, прием нефти в систему ограничен. В компании проинформировали, что резервуарные парки практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

Нефтегазовое месторождение Тенгиз - одно из наиболее крупных в Казахстане, запасы нефти составляют 3,2 млрд тонн. Расположено на территории Атырауской области (запад страны).

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. КТК в настоящее время является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.