De Beers заложит в прогнозы поэтапное введение санкций против алмазов из России

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Новые санкции в отношении российских алмазов со стороны США и других стран G7 могут быть введены в 2024 году, говорится в обзоре алмазодобывающей компании De Beers The Diamond Insight Report 2023.

Ожидается, что санкции сначала будут направлены против крупных камней, а затем постепенно охватят более мелкие.

В связи с этим все большее значение для заинтересованных сторон приобретают вопросы отслеживания происхождения на протяжении всей цепочки создания стоимости на ключевых рынках, считает De Beers.

Потенциально этот фактор может усилить спрос на алмазы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, полагает алмазодобытчик.

Хотя санкции в отношении российских алмазов вызвали различные сбои в оплате и логистике в 2022 году, их поставки в основном продолжались в гранильные центры, констатирует De Beers.

Ранее New York Times и Bloomberg сообщали, что страны G7 могут объявить о санкциях против алмазов из России в сентябре-октябре и что эти ограничения вступят в силу после праздничных распродаж в начале 2024 года. Сначала ограничения будут распространяться на камни от 1 карата, позже санкции охватят более мелкие камни из России, сообщала NYT со ссылкой на старшего советника OFAC Минфина США Брэда Брукс-Рубина.

Эмбарго, в отличие от действующих американских санкций, может коснуться камней, ограненных в других странах. Хотя "АЛРОСА" с весны прошлого года включена в SDN list, произведенные из российского алмазного сырья бриллианты могут свободно проникать на рынок США, проходя существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней.

Предыдущие попытки включить "АЛРОСА" в санкционные списки ЕС блокировала Бельгия. Такие санкции ударят по интересам участников важной для этой страны отрасли (в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли алмазами), а в отсутствие механизма отслеживания транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС, отмечали бельгийские чиновники. Для того, чтобы ограничить торговлю российскими алмазами, представители G7 обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов.

De Beers оценивает добычу "АЛРОСА" по итогам первого полугодия 2023 года в 15-17 млн карат, на уровне или выше показателя аналогичного периода 2021 года (15 млн карат). В прошлом году "АЛРОСА" не раскрывала полугодовые данные по производству.

Всего в 2022 году "АЛРОСА" произвела 35,5 млн карат алмазов (на 10% выше г/г), сообщала в мае российская компания. Прогноз на текущий год отдельно не озвучивался, но в конце 2022 года Сергей Иванов, возглавлявший тогда "АЛРОСА", говорил, что компания может выпустить 34-35 млн карат в 2023 году.

De Beers в своем обзоре также обобщает данные по объемам и срокам ввода крупных месторождений, принадлежащих "АЛРОСА".

В частности, ангольское месторождение Луаше (Luaxe, "АЛРОСА" участвует как совместно с ангольской Endiama через подконтрольную им ГРК "Катока", так и напрямую) к 2027 году выйдет на запланированный объем годовой добычи в 8 млн карат. Трубка "Майская" к 2025 году должна выйти на показатель добычи 2 млн карат в год, россыпь "Водораздельные Галечники" - к 2026 году на уровень до 1 млн карат в год. Проект восстановления рудника "Мир" с 2032 года будет, как ожидается, приносить 3 млн карат в год.