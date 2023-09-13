Пашинян заявил о готовности встретиться с Алиевым

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В телефонных разговорах я выразил такую готовность (о проведении встречи с Алиевым - ИФ) и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи", - заявил Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух стран.

9 сентября премьер-министр Армении провел телефонные разговоры с премьером Грузии, госсекретарем США, президентом Ирана, канцлером Германии и президентом Франции.

В распространенных пресс-службой правительства сообщениях отмечалось, что Пашинян в ходе разговоров выражал "готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности".