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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Пашинян заявил о готовности встретиться с Алиевым

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"В телефонных разговорах я выразил такую готовность (о проведении встречи с Алиевым - ИФ) и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи", - заявил Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух стран.

9 сентября премьер-министр Армении провел телефонные разговоры с премьером Грузии, госсекретарем США, президентом Ирана, канцлером Германии и президентом Франции.

В распространенных пресс-службой правительства сообщениях отмечалось, что Пашинян в ходе разговоров выражал "готовность провести срочные обсуждения с президентом Азербайджана, направленные на снижение напряженности".

Азербайджан Армения Никола Пашинян Ильхам Алиев
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