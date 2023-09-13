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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Власти Ирана исключили вероятность новой войны между Азербайджаном и Арменией

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Ирана Мохаммад Реза Аштиани исключил вероятность новой войны между Азербайджаном и Арменией.

"Мы верим, что никакая война в регионе не разразится", - сказал Аштиани журналистам в среду, комментируя вероятность новой войны между Арменией и Азербайджаном.

При этом министр, слова которого приводит агентство Tasnim, подчеркнул, что Тегеран не одобряет никаких изменений границ в странах региона. "Полагаем, что ничего серьезного в регионе в ближайшее время не произойдет", - добавил он.

Азербайджан Иран Армения
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