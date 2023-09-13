Ереван получил от Баку ответ на предложения по мирному договору

По некоторым существенным вопросам позиции сторон далеки друг от друга

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному соглашению, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы отправили Азербайджану наши предложения по мирному соглашению уже в пятой редакции. И вчера мы получили от Азербайджана новые предложения", - сказал Мирзоян в среду в рамках "правительственного часа" в правительстве.

По его словам, "процесс есть, обсуждения есть, конечно, на личном уровне переговоров не было после июля".

"К сожалению, есть существенные вопросы, где позиции сторон пока достаточно далеки друг от друга", - отметил Мирзоян.

Он также заявил, что на данный момент конкретных договоренности о встречах руководителей или глав МИД Армении и Азербайджана нет.