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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Венгрия продлит запрет на украинское зерно, если это не сделают на уровне ЕС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Власти Венгрии продлят запрет на импорт украинского зерна на национальном уровне, если Европейская комиссия не сделает это до истечения его срока, сообщает агентство EFE.

"Если Брюссель не продлит действие запрета, наше правительство само сделает это на национальном уровне. Мы просим Брюссель продлить запрет, чтобы не наносить вред сельскому хозяйству пяти стран ЕС, которых это касается", - заявил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш.

Пять европейских стран (Венгрия, Словакия, Польша, Румыния и Болгария) ранее в этом году добились от Брюсселя наложения вето на импорт зерновых из Украины. Срок действия этого запрета истекает 15 сентября.

Ранее в Польше также заявили о намерении продлить действие вето вне зависимости от позиции ЕК по этому вопросу. Аналогичную позицию занимает и Словакия.

Венгрия ЕС Украина
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