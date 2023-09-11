Польша угрожает односторонним запретом на ввоз зерна с Украины, если ЕК снимет эмбарго

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Варшаве вновь заявляют, что введут односторонний запрет на экспорт зерна с Украины, если Европейская комиссия снимет введенные ранее ограничения для нескольких стран, включая Польшу.

"Европейская комиссия готовится к решению о снятии ограничений на экспорт зерна с Украины в пять стран (Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию). Мы не можем позволить себе, чтобы сразу после сбора урожая в Польшу привезли зерно с Украины. Польские сельхозпроизводители в приоритете. Это они должны продавать польское зерно и получать за него разумную цену. Если со стороны Европейской комиссии не будет никакого решения по продолжению эмбарго на экспорт украинского зерна, то решение примет польская сторона", - сообщил в понедельник в эфире Польского радио министр развития страны Вальдемар Буда.

Он назвал складывающуюся ситуацию исключительной. "Мы помогаем Украине, но не можем смириться с ситуацией, что страны вокруг нас страдают, поэтому мы открыли транзит для некоторой украинской продукции. Однако мы не позволим украинскому зерну дестабилизировать польский рынок", - отметил министр.

Буда подчеркнул, что "если кто-нибудь захочет проехать через Польшу, погрузить зерно на суда и вывезти его, то таких проблем нет ни сейчас, не будет их и в будущем".

Европейская комиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая. 5 июня было принято решение о продлении этих мер до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись указанные пять государств.

Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.