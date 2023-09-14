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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Народное собрание Болгарии поддержало инициативу правящей коалиции о снятии эмбарго на поставку в страну зерновых с Украины, сообщает Болгарское национальное радио. Эмбарго будет отменено с 15 сентября.

Решение, предложенное партиями "Граждане за европейское развитие Болгарии", "Союз демократических сил", "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария", которые входят в правящую коалицию, поддержали и представители от "Движения за права и свободы".

13 сентября правительство Болгарии представило данные, по которым страна потеряла 146 млн левов (74,6 млн евро) лишь на НДС из-за запрета на импорт и будет терять еще по 40 млн левов (20,4 млн евро) в месяц в случае продления эмбарго.

В оппозиционной Болгарской социалистической партии, напротив, считают, что восстановление импорта зерновых с Украины лишь навредит болгарским сельхозпроизводителям. Лидер социалистов Корнелия Нинова заявила, что импорт украинского зерна не имеет никакого отношения к ценам на хлеб в Болгарии.

"Наши эксперты сравнили цены на хлеб, хлебобулочные изделия за эти два периода - до введения эмбарго и в период действия эмбарго - изменений нет", - сказала она.

Накануне сообщалось, что болгарские производители зерна уже готовятся к протестам. По их мнению, снятие эмбарго нанесет им значительный ущерб из-за демпинговых цен на украинское зерно. Председатель болгарской Ассоциации производителей зерна Илия Проданов предупредил: "Мы говорим о выживании сектора производства зерна, а также скотоводства и пчеловодства - все они находятся под ужасным давлением из-за демпинга со стороны Украины".

Запрет на ввоз зерна с Украины в пять соседствующих с ней стран ЕС - Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, действует до пятницы.

Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая. 5 июня этот запрет продлили до 15 сентября.

В Брюсселе тогда заявили, что эти "исключительные и временные превентивные меры" необходимы, учитывая переполнение складов и сложности из-за существующих серьезных "узких мест" в логистике, с которыми столкнулись указанные пять государств.

Еврокомиссия также сообщила, что транзит данных товаров через эти пять стран далее в ЕС или другие государства за его пределами сохраняется.

Болгария Еврокомиссия Украина
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