Оператор казино Caesars заплатил хакерам около $15 млн после взлома

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский оператор казино и отелей Caesars Entertainment Inc. выплатил хакерам около половины от затребованных ими $30 млн после кибератаки, состоявшейся в конце августа, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, на этой неделе Caesars, до этого не разглашавший факт выплаты, направит соответствующую информацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее хакеры получили доступ к компьютерным системам оператора и угрожали обнародовать полученные данные, если компания не заплатит выкуп.

С аналогичной проблемой столкнулся другой оператор - MGM Resorts International, продолжающий устранять последствия кибератаки, в результате которой стало невозможным использование в заведениях сети кредитных карт, игровых автоматов, терминалов для спортивных ставок, а также цифровых ключей от гостиничных номеров.

12 сентября MGM Resorts подал в SEC сведения об инциденте, отметив, что действия хакеров несут значительные риски для компании. Взлом электронных систем оператора может негативно повлиять на кредитный рейтинг MGM, заявили в агентстве Moody's.

На долю Caesars и MGM в совокупности приходится почти 60 тысяч гостиничных номеров в Лас-Вегасе и еще десятки тысяч по всей стране.