Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Оператор казино Caesars заплатил хакерам около $15 млн после взлома

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американский оператор казино и отелей Caesars Entertainment Inc. выплатил хакерам около половины от затребованных ими $30 млн после кибератаки, состоявшейся в конце августа, пишет The Wall Street Journal.

Как ожидается, на этой неделе Caesars, до этого не разглашавший факт выплаты, направит соответствующую информацию в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Ранее хакеры получили доступ к компьютерным системам оператора и угрожали обнародовать полученные данные, если компания не заплатит выкуп.

С аналогичной проблемой столкнулся другой оператор - MGM Resorts International, продолжающий устранять последствия кибератаки, в результате которой стало невозможным использование в заведениях сети кредитных карт, игровых автоматов, терминалов для спортивных ставок, а также цифровых ключей от гостиничных номеров.

12 сентября MGM Resorts подал в SEC сведения об инциденте, отметив, что действия хакеров несут значительные риски для компании. Взлом электронных систем оператора может негативно повлиять на кредитный рейтинг MGM, заявили в агентстве Moody's.

На долю Caesars и MGM в совокупности приходится почти 60 тысяч гостиничных номеров в Лас-Вегасе и еще десятки тысяч по всей стране.

MGM Resorts SEC Лас-Вегас США Caesars
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Румыния просит Еврокомиссию ввести эмбарго на поставки масла и меда с Украины

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Илон Маск призвал американские власти создать регулятора в сфере ИИ

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Парламент Болгарии проголосовал за отмену запрета на поставки зерновых с Украины

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Что случилось этой ночью: четверг, 14 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });