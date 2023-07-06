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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Крупнейший грузовой порт Японии частично возобновил работу после кибератаки

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Порт в городе Нагоя, самый крупный грузовой порт Японии, возобновил работу после атаки хакеров-вымогателей, начавшейся 4 июля, но не на полную мощность, cообщает Kyodo со ссылкой на администрацию порта.

Система, управляющая погрузкой контейнеров, упала утром 4 июля из-за заражения вирусом. Как заявили в администрации, хакеры из группировки LockBit 3.0, потребовали выкуп за возобновление работы системы. Восстановить ее работу удалось позже ожиданий, только к утру 6 июля. В администрации заявили, что не вступали в контакт с хакерами, и выкуп не платили.

Случившееся расследует полиция префектуры Айти.

Нагоя стала крупнейшим грузовым портом Японии с 2002 года. Из него отправляют автомобили и запчасти, производимые самой большой японской автомобилестроительной корпорацией Toyota Motor Corporation.

Япония Нагоя Toyota LockBit 3.0
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