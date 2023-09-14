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Индийские компании рассматривают использование застрявших в РФ $600 млн для покупки российской нефти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Индийские нефтяные компании рассматривают возможность использования около $600 млн дивидендов от участия в российских проектах для покупки нефти в РФ, пишет The Economic Times со ссылкой на неназванных чиновников южно-азиатской страны.

По информации издания, речь идет о ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources, которые не смогли репатриировать доходы.

Одним из вариантов, который сейчас изучается, является предоставление кредита предприятиям, покупающим нефть в России, на счетах в российских банках, с последующим погашением займа в Индии, уточняет газета.

По словам одного из источников, решение, вероятно, появится через 2-3 месяца.

Индийские государственные нефтяные компании инвестировали $5,46 млрд в покупку долей в различных активах в России, что сделало РФ крупнейшим поставщиком нефти в Индию, отмечает издание. На долю российской нефти приходится более трети всех покупок, которые Нью-Дели делает из-за границы.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти" (ассоциированная доля ONGC - 26%), остальное - у "Роснефти". "Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера – Ванкорским. В 2021 году там было добыто 10,5 млн тонн нефти.

ONGC ранее в годовом отчете сообщала, что ждут репатриации 11 млрд руб., полученные от "Ванкорнефти" в виде дивидендов. Средства находятся в ООО "Коммерческий Индо Банк" (российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India). На репатриацию указанных дивидендов в настоящее время наложены ограничения, поэтому сумма доступна для использования в стране и валюте получения. В ноябре прошлого года ONGC поясняла, что столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения - компания участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения. Добыча составляет около 5 млн тонн нефти.

ONGC с долей 20% является участником проекта "Сахалин-1", на котором добывается более 11 млн тонн нефти.

Министерство торговли Индии сообщало, что за первое полугодие страна импортировала 130,4 млн тонн нефти, из которых 44,5 млн тонн пришлось на российское сырье.

Индия РФ
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