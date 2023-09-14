Индийские компании рассматривают использование застрявших в РФ $600 млн для покупки российской нефти

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Индийские нефтяные компании рассматривают возможность использования около $600 млн дивидендов от участия в российских проектах для покупки нефти в РФ, пишет The Economic Times со ссылкой на неназванных чиновников южно-азиатской страны.

По информации издания, речь идет о ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources, которые не смогли репатриировать доходы.

Одним из вариантов, который сейчас изучается, является предоставление кредита предприятиям, покупающим нефть в России, на счетах в российских банках, с последующим погашением займа в Индии, уточняет газета.

По словам одного из источников, решение, вероятно, появится через 2-3 месяца.

Индийские государственные нефтяные компании инвестировали $5,46 млрд в покупку долей в различных активах в России, что сделало РФ крупнейшим поставщиком нефти в Индию, отмечает издание. На долю российской нефти приходится более трети всех покупок, которые Нью-Дели делает из-за границы.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти" (ассоциированная доля ONGC - 26%), остальное - у "Роснефти". "Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера – Ванкорским. В 2021 году там было добыто 10,5 млн тонн нефти.

ONGC ранее в годовом отчете сообщала, что ждут репатриации 11 млрд руб., полученные от "Ванкорнефти" в виде дивидендов. Средства находятся в ООО "Коммерческий Индо Банк" (российская "дочка" крупнейшего банка Индии, State Bank of India). На репатриацию указанных дивидендов в настоящее время наложены ограничения, поэтому сумма доступна для использования в стране и валюте получения. В ноябре прошлого года ONGC поясняла, что столкнулась с проблемой вывода дивидендов от "Ванкорнефти" из-за схемы владения - компания участвует в проекте через структуру в Сингапуре, который входит в утверждаемый российскими властями список недружественных стран.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского месторождения. Добыча составляет около 5 млн тонн нефти.

ONGC с долей 20% является участником проекта "Сахалин-1", на котором добывается более 11 млн тонн нефти.

Министерство торговли Индии сообщало, что за первое полугодие страна импортировала 130,4 млн тонн нефти, из которых 44,5 млн тонн пришлось на российское сырье.